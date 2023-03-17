日本大胃王菅原初代大腸癌病逝，享年59歲。北投健康管理醫院副院長梁程超指出，大腸癌連續15年成為國內癌症發生率第1名，初期幾乎完全沒症狀，建議50歲以上民眾都應該接受每兩年一次的糞便潛血檢查，若檢查為陽性者務必接受進一步的大腸鏡檢查。

梁程超指出，大腸癌是一種進展相當緩慢的癌症，從腺瘤性瘜肉進展到大腸癌這個過程約需要5至10年；若短期內惡化，可能是前次檢查沒有找到大腸癌病灶，或腫瘤位在一些腸道容易被忽略掉的轉角處。

梁程超表示，大腸癌通常只要早期發現，都有很高的預後存活率，第一期的五年存活率可高達95％、第二期與第三期的五年存活率分別約為80％與65％，第四期則大幅度降低至約10～20％。

由於大腸癌在初期的表現幾乎可以說是完全沒有症狀，建議50歲以上民眾都應該接受每兩年一次的糞便潛血檢查，若檢查為陽性者務必接受進一步的大腸鏡檢查。若未達50歲的大腸癌高危險族群（BMI＞27的肥胖者、有大腸癌家族史、抽菸、喝酒、偏愛吃紅肉或高熱量食物者），就算沒有任何不適症狀，最好還是提早為自己安排第一次大腸鏡檢查。