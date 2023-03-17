台南二二八受難菁英之一，台灣史上第一位東京帝大文學士和第一位留美博士林茂生教授，畢生奉獻台灣教育，台南市政府將籌設「林茂生紀念圖書館」，肯定林茂生對台灣的貢獻，也傳承台南人追求公理正義及爭取人權民主的精神。

林茂生女兒林詠梅前天從美國返台，在台灣二二八關懷協會總會、台南市二二八關懷協會、台灣南社、台灣羅馬字協會、台灣教師聯盟、台文筆會、台灣教授協會、湯德章紀念協會、成大台文系等代表及市議員蔡筱薇、李啟維陪同下拜會台南市政府，提出設置「林茂生紀念圖書館」的建議，黃偉哲肯定林茂生教授對台灣的貢獻，允諾將積極籌設。

台南市政府文化局表示，林茂生為台南歷史名人也是台南二二八受難菁英之一，他畢生奉獻台灣教育，分別在長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學（並擔任首任圖館館館長10年）和台灣大學等學校任教，堪稱台灣首席教育家。林茂生同時也是文化界先行者，並在戰後創辦《民報》，為台灣民眾發聲。

黃偉哲表示，為感念林茂生對於學術教育的貢獻，南市府在2013年將林茂生列為台南歷史名人（學術教育類），並於2021年出版台南歷史名人誌《千里之行－那些弦歌不輟的故事》收錄林茂生的生平事蹟。

台南市目前設有二二八紀念館，位於中西區圖書館，文化局指出，為持續推動人權議題，除持續進行林茂生相關研究計畫，並提案爭取經費規畫發表林茂生繪本出版品及議題推廣活動，也將籌設「林茂生紀念圖書館」，落實轉型正義，讓市民記得前人奮鬥軌跡以及背後歷史，也讓下一代傳承台南人追求公理正義及爭取人權民主的精神。