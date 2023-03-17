31歲賭王千金何超蓮與34歲男星竇驍交往4年多，先前不是被傳好事近就是低調分手，近期好友阿Sa（蔡卓妍）間接證實已「恭喜」何超蓮，傳聞兩人將在4月於峇里島舉行婚禮，阿Sa則不置可否。近日，網上流出一張疑似何超蓮穿婚紗的背影照，引來網友猜測4月的傳聞是煙霧彈，兩人已經辦完婚禮，但當事人仍未回應。

何超蓮過去曾公開和吳克群交往，分手後2019年何超蓮被拍到與竇驍在電梯熱吻，兩人隨即共同發了一樣的PO文在微博認愛，何超蓮後來與男友上節目秀恩愛，更表示因為竇驍的專一，讓兩人交往第二個星期就知道對方是「對的人」，兩人都會為彼此改變，「我覺得這樣是最好的」。

網傳疑似何超蓮穿婚紗背影。（圖／翻攝自芒果媽媽微博）

由於不少情侶或夫妻上了真人秀後都逃不了分手的命運，部分網友也開始唱衰何超蓮的戀情，但她都親上火線否認，今年214情人節何超蓮再度曬出與竇驍的照片放閃也駁斥傳聞，上月更傳出何超蓮和竇驍已經決定今年4月初砸台幣2億到峇里島舉行世紀婚禮，鄧紫棋、李蘊、JW王灝兒、Twins、薛凱琪都受邀。

網友虧竇驍。（圖／翻攝自微博）

對此，阿Sa近日受訪，只透露在倫敦遇到何超蓮有恭喜她，何超蓮回應謝謝，至於婚禮細節，阿Sa守口如瓶說：「不知，她都未公布，等她自己講。」近日有網友分享一張新娘的背影，稱是經過藝人同意後唯一可以公開的照片，地點則是在三亞，被推測兩人已舉行婚宴，引來網友表示：「竇驍做了豪門女婿，比奚夢瑤這個豪門媳婦要好很多，他不用生孩子」、「竇驍成功嫁入豪門」、「竇驍這個豪門女婿當得可太值了，完全沒有什麼煩惱」、「祝福這一對」。