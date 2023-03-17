台灣鬧蛋荒，引爆民怨，一名網友分享照片說，路上很多人排隊搶購雞蛋，但仔細一看卻覺得有點怪怪的，因為隊伍中有好多人手裡早已經提著一袋雞蛋，卻又繼續排隊要買更多的蛋，引起網友討論，不少人搖頭直嘆，這就是台人通病，一恐慌就囤貨。

一名網友昨在臉書社團《爆怨公社》上分享截圖，只見路上驚見排隊買蛋的人龍，仔細一看卻發現，許多排隊買蛋的民眾手中，早就已經提著一袋雞蛋了。讓原PO不解地說「這些人為什麼都買到蛋了，還要在排隊買一次？」大家都這樣做難怪會缺蛋。

People in Taiwan lining up to buy eggs for a second time... https://t.co/yWsePrixfH — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) March 16, 2023

貼文引起網友討論，「台灣什麼都不缺，只缺德」、「台灣人就是很容易恐慌，然後一慌就要囤貨」、「排隊買蛋的都是老人」、「跟某些人一樣，家裡的蛋明明已經囤一大堆了，卻還繼續買蛋，最後蛋放到壞掉，只能全部都丟掉」、「跟衛生紙一樣的運作方式，都是人性問題」。

另有網友則說，不要看照片就編故事，也許是老人家很閒，除了自己要買雞蛋，也去幫子女排隊買蛋，又沒有規定說不能幫親朋好友代購雞蛋。「笑死，有規定不能代買？」、「因為太閒打發時間，順便幫別人買」。