大學畢業踏入職場後，深深體認到要交朋友再也不是件容易的事情了，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，可利用自己的生日數字通通加起來，算出自己的生命靈數，就可得知那些星座最值得交心。

艾菲爾老師分享，如何算出生命靈數，首先把自己生日數字通通加起來，一直加到剩下個位數，這個數字就是生命靈數，例如，生日是1986年10月12日，生命靈數的算法是，1+9+8+6+1+0+1+2＝28，2+8=10，1+0=1，故生命靈數為1。

●雙子座、水瓶座、射手座是好閨蜜

獨立偏強勢的性格，讓靈數1較少有推心置腹的朋友，要成為他們的好友，前提是要得到認同，而且不能太過黏人，內心聰明但互動模式靈活的水瓶座、雙子座最可能讓對方感到舒適，獨立自主的射手座則是相處無壓力。

▍生命靈數2

●金牛座、巨蟹座、雙魚座是好閨蜜

靈數2的他們是標準的慢熟類型，喜歡慢慢的了解對方，建立信任感，如成為好友，願意分享一切，細膩的金牛座、巨蟹座會較快的了解對方個性，找到共同話題，溫柔的雙魚座則會變成小伙伴角色，願意讓對方主導這段友誼。

▍生命靈數3

●雙子座、牡羊座、獅子座是好閨蜜

熱情讓他們容易交到朋友，而且不喜歡無聊的人，所以會建立起歡樂的朋友圈，但有時情緒一來，他們會跟朋友產生誤會，直爽單純的牡羊座、獅子座能讓對方有不打不相識的友情，多變的雙子座則是與對方氣味相投。

▍生命靈數4

●天蠍座、處女座、雙魚座是好閨蜜

他們喜歡長久的友情，會細膩的體會朋友的感受，並給予足夠的忠誠，當然，朋友也必須要拿出同等的回報，過於粗枝大葉的人會使他們受不了，同樣敏感的天蠍座、處女座、雙魚座會讓對方覺得怎麼能如此貼心，並給予足夠的安全感。

▍生命靈數5

●射手座、牡羊座、水瓶座是好閨蜜

同樣愛好自由的射手座、牡羊座願意接受漂泊的互動方式，而理性的水瓶座則專注在自己的事情，反而符合對朋友的需求。

▍生命靈數6

●天秤座、處女座、巨蟹座是好閨蜜

他們有許多朋友，但最珍惜的是那些認識已久，馬上能接話，有無限的回憶的知心好友，但有時他們會因太在意友情而患得患失，八面玲瓏的天秤座懂得如何照顧對方心情，執著的處女座和巨蟹座能帶給對方長遠的承諾。

▍生命靈數7

●金牛座、摩羯座、天蠍座是好閨蜜

很多人交朋友的目的是一起玩，但他們對朋友較為嚴格，希望能有心靈上的互動，想法上的交融，甚至影響彼此的人生規劃，帶有一定的浪漫主義，金牛座與摩羯座這方面與你一拍即合，想把彼此當成永遠的朋友，天蠍座則有足夠敏銳的內心，光是聊天兩人就能會心一笑。

▍生命靈數8

●金牛座、水瓶座、雙子座是好閨蜜

朋友對他們而言是有分類型的，可以是一起玩的朋友，或一起工作的朋友，這種務實的交友方式，很適合務實的金牛座，能在共同利益上密切合作，保持單純的關係，理性的水瓶座、雙子座也能同理想法，不會有太多內心小劇場。

▍生命靈數9

●水瓶座、天蠍座、獅子座是好閨蜜

交朋友對他們來說像是喝水吃飯一樣簡單，對人不會有太多成見，看似人人好，但其實他們心裡有自己的朋友階層，並不是每個人都能成為知心好友，聰明的水瓶座、天蠍座會願意吐露心事，請教意見，直爽的獅子座則會得到信任。