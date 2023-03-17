路透社報導，這家全球醫療生技領域最大的業者，因為受到藥品價格所帶來愈來愈大的壓力，再加上通膨處於高檔位置，故才會以調整人力的方式，來重置財報的費用項目。

據悉，截至2022年12月31日，安進在全世界的50多個國家內，擁有約2.52萬名員工。路透社指出，累計今年前兩個月，美國有統計的公司行號中，裁掉的員工數目已是2009年以來最多。

聯準會自一年起啟動升息循環後，大升的利率已對醫療保健業界產生顯著的影響，由安進裁員一事就可見一斑。曾以組織變遷為由，安進早在元月就已解雇300名左右員工。

路透社指出，安進上季營收並不亮眼僅小增4%。不過，卻去填補幫另家藥廠禮來（Eli Lilly），生產新冠抗體治療藥物，因而營收不佳的財務缺口。不過，安進預估2023年營收可望來到260億美元至272億美元之間，市場則是預估271.7億美元左右。