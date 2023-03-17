華爾街的摩根大通(JPMorgan)曾在周三指出，瑞信可能會被另一 家銀行收購，可能是瑞銀，也是該家陷入困境的銀行最有可能面對的局面。
彭博指出，瑞銀更喜歡專注在自己的以財富管理為主的策略，而不願意涉入與瑞信有關的風險。而瑞信在獲得瑞士央行(SNB)的金援之後，希望在額外爭取的時間之內，進行集團的重整。顯示雙方對合併有著不同的看法。
瑞信在周四清晨表示，將尋求從瑞士央行獲得500益瑞朗(約540億美元)的借款，以恢復投資人信心。自上周末美國兩家銀行倒閉以來，全球的銀行股出現明顯動盪。
據彭博在周四引述不具名人士的消息指出，瑞銀集團(UBS)和瑞士信貸集團(Credit Suisse)皆反對雙方強制的合併。
華爾街的摩根大通(JPMorgan)曾在周三指出，瑞信可能會被另一 家銀行收購，可能是瑞銀，也是該家陷入困境的銀行最有可能面對的局面。
彭博指出，瑞銀更喜歡專注在自己的以財富管理為主的策略，而不願意涉入與瑞信有關的風險。而瑞信在獲得瑞士央行(SNB)的金援之後，希望在額外爭取的時間之內，進行集團的重整。顯示雙方對合併有著不同的看法。
瑞信在周四清晨表示，將尋求從瑞士央行獲得500益瑞朗(約540億美元)的借款，以恢復投資人信心。自上周末美國兩家銀行倒閉以來，全球的銀行股出現明顯動盪。
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