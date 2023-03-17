時代在進步，連職業賭場也跟上潮流直接E化!新北市刑大偵四隊與三峽警分局(14)日晚間執行清源2.0專案，在三峽一處民宅查獲由鍾男所經營的麻將賭場，他找來高男記帳兼把風，為了方便管理賭客輸贏資訊，他們仿照國外賭場記帳模式，把賭客資料全輸入筆電E化，甚至還能賒帳匯款，採一週結清，手續相當簡便，吸引許多女性賭客寧可不過情人節也要上門玩二把，但最後通通進到警察局，讓他們直呼真掃興!

14日晚間三峽弘園街一處民宅內人聲鼎沸，裡面可不是在慶祝情人節開趴，這裡其實是一處職業賭場，43歲的鍾男過去就有賭博及組織等多項前科，2月中旬他與21歲同樣有賭博前科的高男租下這處民宅後，開始經營麻將牌賭場，有別於過去傳統賭場，記帳都是用筆記本或是隨手寫在白紙上，鍾男與高男具有「科技化」頭腦，除了發送積分卡及籌碼給賭客外，更採用筆記型電腦記帳，每一位賭客輸贏的資訊，透過電腦紀錄一清二楚，上頭有玩家名稱、已結金額、將數、總金額、寄放金額、剩餘金額、水與盈餘，賭場營收狀況通通記錄在筆電內，一清二楚。

新北市刑大偵四隊與三峽警分局(14)日晚間執行清源2.0專案，在三峽一處民宅查獲由鍾男所經營的麻將賭場。(葉庭欣翻攝)

據了解，鍾男以每月4萬餘元聘僱高男擔任工作人員，負責記帳兼把風，同時得負責兌換籌碼、購買賭客餐點及打掃賭場等事務，賭客進到賭場得先兌換籌碼，然後以積分卡記帳，賭完離開時則由高男負責清點積分卡及籌碼，逐筆輸入電腦，每周跟賭客結清款項，賭客則可用現金或匯款方式繳納，相當方便。

據了解，鍾男經營的賭場緊鄰桃園，賭客除了從新北市各地來把玩外，更吸引桃園中壢等地的賭客前來，而且女性賭客也不少，更有陸配瞞著老公偷偷溜到賭場賭博。新北市三峽警分局偵查隊、三峽派出所與刑大偵四隊獲報麻將賭場出沒，以清源2.0專案列管目標陳報掃蕩，經過連日佈線，鎖定賭場出沒人員後，向法院聲請搜索票獲准，14日晚間聯合發動搜索，一舉查獲鍾男及高男等13人(9男4女)在場聚賭麻將牌，現場也查扣監視器主機、鏡頭、螢幕、點鈔機、管理記帳用的筆電、賭具及抽頭金新台幣5049元與賭資11萬6770元等證物。

查緝過程中，一名34歲的林姓女賭客因為太緊張，疝氣發作，被警方送到醫院治療，幸好並無大礙，警方衝進屋內時，一群賭客也拼命把積分卡及籌碼到處藏匿，但最後通通被員警搜出，百口莫辯，警方最後也將賭場負責人鍾男及把風記帳的高男依刑法營利賭博罪送辦，其餘賭客則是依社維法裁罰9千元，原本該是開開心心的情人節，最後不但吃上賭博罪官司還得繳納巨額罰鍰，讓他們後悔莫及。