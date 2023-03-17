為了慶祝光復高中籃猿HBL二連霸，新竹市政府將在3月20日晚上6點到8點，於遠東巨城發放1000份雞排券。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

為了慶祝光復高中籃猿HBL二連霸，新竹市政府將舉辦一系列慶祝活動，首波雞排將在3月20日晚上6點到8點，於遠東巨城發放1000份雞排券，可到市區5家雞排店兌換，兌換時間從20日起到23日晚間9點止，前100名粉絲由新竹市長高虹安及光復籃猿小將發放。

光復高中籃猿HBL取得二連霸，市府將舉行慶祝活動，3月20日上午11點，新竹市長高虹安將在市府迎接光復小將，中午也會舉辦英雄宴，晚上就會與小將們一起到巨城1樓廣場發雞排券。

新竹市府教育處指出，雞排贈粉絲活動地點在新竹巨城一樓廣場，發放份數是1000份，現場排隊民眾要說出通關密語「光復二連霸，雞排贈粉絲」，就可領取雞排兌換券乙張，每人限領乙張，不得代領。

民眾領到雞排兌換券後，可在期限內至指定店家，免費兌換雞排乙份。指定兌換店家包括新竹市開源社包括龍山店科園路1號、清大店建功路15號、南大店南大路371號、中正店中正路287號、香山店香山區大庄路38號，兌換換期限從3月20日到3月23日晚上9點為止。