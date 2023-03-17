受到美國矽谷銀行及瑞士信貸爆雷危機衝擊，台股近期跟隨美股呈現重挫，但台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，SVB銀行倒閉比較偏向單一地區及特定行業，而非當年雷曼兄弟擴及到全美的房市，且沒有過度槓桿，只是客戶將錢領出，不會引發大規模的金融風險，且這件事起因於高利率環境，對中小型企業或銀行不友善，甚至可能讓FED重新思考利率決策，反而有可能讓股市因禍得福。另就基本面看，近期美歐中三大經濟體的PMI皆出現止跌情況，經濟活動即將落底，且存貨指數往下、新接訂單往上，皆屬於好的現象，市場普遍預期第二季庫存即可調整完畢。整體而言，美國CPI回落，雖然距離FED目標2％仍有一大段距離，但升息即將進入尾聲，即便最後幾個月追加升息碼數，對股市的衝擊已經大幅淡化。

FED升息接近尾聲，市場聚焦轉向基本面，目前庫存調整結束時間已有共識，接下來須檢視需求回升情況，若旺季不旺，仍存在最後一段的下跌風險，但進入下半年，市場開始用2024年角度思考基本面，而預期2024年應該是個大產業大幅復甦的一年，因此第3季股市仍可期待，估計第2季震盪整理後，第3季台股仍將重返多頭，近期重挫反而是逢低買點。