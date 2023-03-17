國民黨中常會15日通過2024「中央選戰策略會報」，結果名單公佈後基層炸鍋，新北市長侯友宜昨（16）日也在臉書發文「拒絕黑金復辟」，被形容是「撿到槍」，他今天受訪時再次強調，面對黑金一定要嚴峻拒絕，這是普世價值，有目標方向，才符合人民期待。

針對國民黨選策會的成員有黑金疑慮一事，除了基層反應激烈外，新北市長侯友宜也罕見開砲，他指出，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待，並強調「黑金不能復辟，黨要戒之、慎之。」

由於昨天侯友宜沒有公開行程，因此今天上午他出席活動時，媒體持續追問相關議題，侯證實昨天確實有致電朱立倫，面對黑金問題做了意見溝通，侯友宜表示，兩人對於黑金問題有一致性的想法，就是黑金絕對不可能復辟。

不過媒體追問，選策會名單目前仍然沒有變動，是否朱立倫沒有採納意見？侯友宜則是簡短回應，他說朱立倫一定有智慧、能力處理問題，也強調面對黑金大家一定會攜手合作。

侯友宜也強調，自己為警政出身，絕對不忘初心，面對黑金一定要不斷嚴峻拒絕，相信這是普世價值，有目標方向，才能符合人民的期待。