新竹市政府與5校舉辦聯合就業博覽會，第2場校園徵才博覽會18日將於清華大學登場，參與徵才企業逾200家、246個攤位，總計提供超過1萬個工作機會。市府指出，舉辦就業博覽會創造人才媒合最佳契機，鼓勵青年朋友把握機會勇於嘗試，累積面試經驗。

清華大學指出，本次活動釋出最多職缺是因應營運擴充需求的台積電，招募逾千位人才；聯華電子也預計招募逾千位菁英，涵蓋台灣、新加坡、日本廠；ASML艾斯摩爾也表示將持續招募逾500位。除了科技大廠，國內知名金融業、服務業、傳統產業等企業包含信義房屋、安永台灣、台泥企業、技嘉科技等，皆提供上百個職缺。

清大強調，為積極延攬外籍生留台工作，活動當天聯電特設立專區提供中英日文諮詢服務，期望招募更多具國際視野的優秀人才。未來將推出企業線上英文說明會，包含中強光電、工研院等企業，全程以全英文的方式提供企業介紹，讓外籍生能更加認識台灣的工作機會。

市府勞工處表示，5校校園就業博覽會第2場為「2023年清大career春季徵才實體博覽會」，將於3月18日上午10點至下午4點，於清華大學名人堂、蒙民偉樓及體育館周邊舉辦，之後本市還有3場次的校園就業博覽會，分別將在3月29日元培科大、4月25日中華大學、4月25日玄奘大學接力舉行，歡迎即將畢業的新鮮人和青年朋友把握機會，踴躍參加。