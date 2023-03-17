嫌犯從水庫上游駕駛膠筏至灘地上岸，還從膠筏上挑下1個沉重的黑色太空包。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方在黑色太空包中起獲1塊114公斤的貴重肖楠木。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

近日桃園市石門水庫水位下降，警政署保安警察第七總隊第五大隊日前接獲情資，有不肖人士欲竊取石門水庫上游集水區，先前豪雨季節遭大水沖刷而下的貴重林木，警方喬裝成釣客連日埋伏，終於逮到3名山老鼠，查獲114公斤肖楠木，全案依違反森林法、竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，接獲情資後由第五大隊、第二大隊及新竹林區管理處等單位共組警力埋伏查緝，為融入環境不被竊賊發現，員警喬裝成釣客，連續數日在岸邊忍受風吹及蚊蟲叮咬埋伏守候，並於15日傍晚5時許發現徐姓嫌犯從水庫上游駕駛膠筏搭載王嫌等3名男子至灘地上岸，還從膠筏上挑下1個沉重的黑色太空包。

全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方提醒，請勿任意撿拾漂流木避免觸法。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方隨即上前表明身分執行查緝，在黑色太空包中起獲1塊114公斤的貴重肖楠木，王嫌等人為躲避警方查緝，用黑色太空包佯裝貨物掩人耳目，當場被警方識破，全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾的地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。

此外，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能占為私有，民眾若發現破壞山林相關情資，可立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線0800-000-930」反映，共同保護珍貴的自然環境及資源。