警方查扣1批犯罪贓證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真） ★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

「E奶網紅」潘女2021年自美國網站購買大麻毒品，涉嫌藏茶葉罐或餅乾盒內貨運來台並以「埋包」方式交貨遭警查緝，網友為她喊冤後今年卻傳死訊；33歲李男以同樣手法，在網路張貼販賣大麻訊息，要求買者以虛擬貨幣支付價金後以「埋包」或「郵寄」方式交易，遭台中警方逮捕到案，查扣1批贓證物，訊後依毒品罪嫌送辦，經檢方偵結起訴在案。

台中市警察局刑大偵一隊去年查獲在南部地區當自耕農的李嫌，家裡經營有機生態農場，但染上毒品惡習後、入不敷出，竟於網路張貼販賣大麻等毒品訊息從事販毒，購買者提供虛擬貨幣錢包地址，以虛擬貨幣支付價金後，用「埋包」或「郵寄」等方式，與藥腳進行毒品交易。

有資深刑警指出，「埋包」刻意製造斷點，沒有人跟人見面的交易，躲避警方查緝，因此又被稱為「死轉手」通常販毒集團成員將毒品放置在路邊草叢、電線桿下或1處空地的雜物堆裡，提供買方前往取貨，事後再以虛擬貨幣交易，是毒品界較夯的交易方式。

資深刑警說，藥頭雖看似將大麻放置在隨隨便便的地點，像是路樹、路邊草叢、公園等等，但也極度有風險，例如說，有一次公園的環保志工來掃地就直接把藥頭放置的「包裹」給清除，血本無歸，藥頭必須清楚提供買方放置地點現場照片，包括GPS經緯度等。

警方調查李男也以虛擬貨幣支付購毒價金，再販售給藥腳品等製造斷點，自認能躲避查緝，警方抽絲剝繭，調閱分析相關金流後查獲；查扣大麻1包（毛重5.2公克）、大麻結晶球1罐（毛重57.8公克）、毒郵票1張（毛重0.8公克）、大麻巧克力1包（毛重2.6公克）、研磨器2個、分裝袋1批、菸草1包（毛重7.2公克）、捲菸紙2盒、捲菸器5個、電子磅秤5台、銀行存摺3本、手機1支等贓證物。

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