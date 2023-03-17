國民黨選策會人選名單引爆爭議，黨主席朱立倫17日表示名單內容還會調整，並強調提名委員會才是真正的決策單位。（范揚光攝）

炮轟黑金「越喇越臭」！謝龍介拒加入選策會 朱立倫：持續調整

國民黨中央選戰策略會報因納入曾有前科的台南前議長李全教、立委傅崐萁，在黨內引發爭議，新北市長侯友宜昨罕見地在臉書開砲，拒絕黑金在任何政黨出現。國民黨主席朱立倫直言，對於外界的意見，國民黨都已經聽到了，也正在調整名單，相關人事下週中常會就會修正通過；對於是否覺得被侯偷襲，朱強調「不會」，兩人溝通都非常順暢。

朱立倫指出，對於國民黨的制度，選策會僅是幕僚單位，盼針對相對艱困選區尋找候選人，並請地方人士幫忙，國民黨真正負責立委提名決策的單位是中央提名委員會，將會邀請重視年輕人意見的重要意見領袖與縣市首長擔任委員，並預定在下週三中常會通過，「這才是我們真正的決策單位」，請大家放心，國民黨一定會提名清清白白、實實在在的候選人。

對於國民黨前副秘書長謝龍介認為，選策會已是負面形象。朱重申，提名機制就是有幕僚單位的選策會，然後真正決策的提名委員會，大家對於選策會有意見，他會不斷的持續的調整來改善，也謝謝國民黨政策會副執行長蘇清泉能夠義不容辭的在困難的時候來協調。

外界擔心接下來不分區名單可能重演4年前狀況被派系把持？朱立倫提及，他4年前提名了柯志恩、曾明宗、王育敏以及很多國民黨戰將培育很多人才，「我不可能也不會容許任何把持、任何黑金、任何負面力量」，一定用正面角度讓這些候選人代表國民黨爭取選票。

對於是否覺得被侯友宜「偷襲」？朱立倫直言，「不會呀」自己與侯友宜溝通順暢，今天他有看到一堆傳言，並強調「都不是事實、都不是事實、都不是事實」。

朱立倫認為，他與侯友宜有時候都想大聲出來否認，但也否認不完，「大家可能這段時間就會想要編很多的故事」，自己與侯有共同決心，就是反對黑金，這是他從頭尾的立場，去年他也因此得罪了很多地方派系人士，兩人都希望提名作業可以順暢。

朱立倫強調，他與侯友宜都堅定反對黑金，一定會提名清清白白的候選人，黨務工作是要幫候選人加分，幫黨解決問題，而非製造問題，絕對不要影響到主要候選人，這立場都很清楚，兩人昨日通話還有談其他的事情。

對於傅崐萁今召開記者會呼籲侯友宜一起承擔，朱立倫表示，他對於個別立委的說法都尊重，事前自己也不清楚，他強調，作為黨主席，「所有的錯都是我的錯」，希望所有的光榮都給黨員，讓候選人加分，不斷反省檢討 希望國民黨更好 讓候選人貨的大家的肯定。