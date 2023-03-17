專案小組在集團巢穴內查獲1把霰彈槍、1把衝鋒槍、3把手槍、近300發子彈、20盆大麻盆栽，現場還藏有341包毒品咖啡包成品及不法所得80萬元。（袁庭堯攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄市檢調單位去年8月間攻堅藏匿在鼓山區九如四路一處跳蚤市場內的鐵皮屋，破獲大批槍枝子彈及毒咖啡包。毒販為了滅證，阻擋檢調攻堅同時、把大麻盆栽通通剪碎沖入馬桶，但仍被查緝人員人贓俱獲。高雄地檢署依毒品危害防制及槍砲彈樂刀械管制條例，將主嫌許姓男子等4人起訴。

調查局高雄市調處去年6月發現，游姓男子在高雄後火車站像一名自稱「少年兄」的男子訂購341包毒咖啡包，「少年兄」再把毒咖啡包放在鼓山區跳蚤市場及某夜市公共廁所旁的鐵皮屋內儲藏室，讓游男自取。

市調處掌握充足證據，隨即報請高雄地檢署指揮偵辦，與刑大等單位組成專案小組偵辦。專案小組發現，該案背後疑似是販毒集團操作，該集團除了在鼓山區跳蚤市場內販毒，還在巢穴購置加熱電扇、培養土、肥料等器具種植大麻，甚至加工製成大麻製品。

眼見時機成熟，專案小組一舉攻堅，當時主嫌成員之一的許姓女子為了煙滅證據，直接將8株大麻植栽拔除、剪碎，通通沖入馬桶。專案小組最後在集團巢穴內查獲1把霰彈槍、1把衝鋒槍、3把手槍、近300發子彈、20盆大麻盆栽，現場還藏有341包毒品咖啡包成品及不法所得80萬元。

該批槍彈經送驗，霰彈槍可供擊發口徑12GAUGE制式霰彈使用，衝鋒槍及手槍均具殺傷力。49發霰彈均係口徑12GUAGE制式霰彈。專案小組認為，毒販應是為了避免黑吃黑，才擁槍自重。當時適逢年底九合一選舉，所幸及時查緝才避免危害社會治安，

專案小組發現，該集團種植大麻技術精良，甚至利用「剪枝後插枝絮殖 」，還會教導毒蟲如何種大麻。高雄地檢署依毒品危害防制及槍砲彈樂刀械管制條例，將主嫌許姓男子等4人起訴。

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