健和興2月合併營收為3.36億元，與1月相當，公司自結2月營業淨利為6033萬元，較上月營業淨利微增，單月稅前盈餘為8795萬元，較上月稅前淨利大幅成長464.81%，主要因本月美金升值，使認列外幣評價未實現利益3047萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.57元。

健和興今年前2月合併營收達6.67億元，較去年同期營收衰退14.81%，營業淨利為1億1709萬元，稅前盈餘為1億352萬元，每股稅前盈餘為0.67元。

健和興2022年合併營業收入48.45億元，營業毛利為16.05億元，營業淨利9.83億元，稅前盈餘12.52億元，歸屬於母公司業主淨利為8.95億元，每股盈餘為5.75元，公司董事會決議每股配息2元。

健和興表示，由於終端客戶需求未見回溫，健和興謹慎看待第1季及第2季營運，健和興表示，希望第2季起逐步恢復成長。