海軍敦睦遠航訓練支隊17日抵達台中港，一早吸引大批民眾排隊登艦。（陳淑娥攝）

海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等帶來精采演出。（陳淑娥攝）

海軍司令部副司令王瑞麟帶領來賓登船參觀。（陳淑娥攝）

海軍敦睦遠航訓練支隊17日抵達台中港，包括磐石艦、承德艦以及班超艦，一連兩天靠泊在港口供民眾參觀，今天是開放首日，一早吸引大批民眾登艦，一睹3艘軍艦風采，明天假日將湧入更多人潮。據了解，敦睦遠航訓練支隊將於3月27日結束環島行程後，遠赴國外進行下一階段訓練。

由海軍磐石艦、承德艦、班超艦組成的「112年敦睦遠航訓練支隊」日前於高雄正式開訓，環台第4站於今天抵達台中港，一連2天靠泊港口供民眾參觀，台中市府由參議賴森林代表致贈加菜金。一早，旅客服務中心湧入車潮，民眾魚貫進入參觀區並排隊等待登艦，一睹海軍軍艦風采。另外，海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊也帶來精彩演出。

海軍司令部副司令王瑞麟表示，因疫情因素，近4年沒有做敦睦活動，這是海軍軍官畢業前的訓練，藉由國內外航訓來驗證自己海上技能，代表國軍訓練的一部分，相信海軍整個國軍日以繼夜在戰備準備上的工作，是相當認真投入，鄉親可以看到戰力的艦隊，包含作戰艦、補給艦，尤其補給艦是國軍國造。國家的安危是每一個人的責任，也邀請很多學生參與，歡迎有志青年共同加入海軍。

班超軍艦上校艦長白志強指出，敦睦遠航訓練除了敦睦邦誼及宣慰同胞外，另一項最重要的目的就是「訓練」，讓各官校應屆畢業生在任職前能熟悉未來工作環境，藉由實際參與艦艇操演、課程訓練及裝備運用，養成同舟共濟的態度，奠定未來的軍事素養基礎，更透過艦艇混合編隊的戰備訓練，培養支隊整合默契與協同作戰能力。

台中港開放參觀時間為 17、18 日上午9點至下午3點，民眾可登艦參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館，文宣館展示主題為「國防自主、定海安邦」，展出內容包括國家先進科技、台灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果，後續將於19、20日造訪基隆、24、25日為蘇澳港、26、27日抵達花蓮等港口，歡迎民眾參觀。