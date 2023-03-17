2023東浪嘉年華活動將於4月1日至5日在台東杉原灣登場，今年首次結合電音元素。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023東浪嘉年華活動將於4月1日至5日在台東杉原灣登場，今年首次結合電音元素。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023東浪嘉年華活動將於4月1日至5日在台東杉原灣登場，今年首次結合電音元素。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023東浪嘉年華活動將於4月1日至5日在台東杉原灣登場，今年首次結合電音元素。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023東浪嘉年華活動將於4月1日至5日在台東杉原灣登場，今年首次結合電音元素。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023東浪嘉年華活動將於4月1日至5日在台東杉原灣登場，今年首次結合電音元素。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

邁入第3年的「2023東浪嘉年華活動」將於4月1日至5日在台東杉原灣登場，今年首次結合電音元素，將連續4個晚上舉辦沙灘音樂會。活動力邀知名音樂人Matzka擔綱音樂總監，規畫4大主題之夜，包含人氣爆棚的「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、玖壹壹、阿爆Abao及動力火車共24組堅強卡司陣容輪番演出。

台東縣長饒慶鈴在記者會上，預告4月1日起開放杉原灣沙灘戲水及游泳外，並宣布台東首次露天沙灘電音派對即將展開，將以音浪來襲炸翻台東夜空。

「絕對很精采，請大家拭目以待！」首次擔任2023東浪嘉年華feat.尬電音樂總監的Matzka也在記者會中指出，台灣的音樂祭遍地開花，而「原創性」與「在地化」是這次活動有別於其他音樂祭最大的特色，台灣是南島文化的原鄉，在這次的活動中也會帶來濃濃夏日南島風情，連續4天晚上在杉原灣的音樂盛會，將以「東浪洶湧」結合電音、繞舌、搖滾、嘻哈及南島音樂做最大的發揮，這次演出團隊很精彩豐富，各個都是強棒，絕對會讓大家看見不一樣的台東。

饒慶鈴表示，4月1日至4日晚間，舉辦有史以來第1場的杉原灣沙灘音樂會，活動力邀台東孩子、知名音樂人Matzka擔任音樂總監，集結各類音樂中的翹楚，由玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆Abao及動力火車領軍，包含人氣爆棚的「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、世界百大DJ RayRay、孫盛希、KARENCICI、呂士軒、J.Sheon及持修與在地知名舞團、樂團等24組卡司，要讓樂迷們在這4天滿足視覺與聽覺的雙重饗宴，無敵海景搭配超強卡司陣容、沙灘遊憩活動及海洋市集，邀請大家來台東玩得過癮！

縣府特別進一步說明，除了4個晚上的音樂會活動之外，白天活動也同樣精采，包含台灣沙灘排球挑戰賽在開放報名之初，短短4個小時就秒殺額滿，而連續2年廣受好評的大型風箏展演也將繼續在杉原灣妝點蔚藍天空。還有親子沙雕、親子趴板及南島沙灘部落體驗活動、海洋慢市集販售各式台東風味美食小點，更多活動資訊及報名體驗請上東浪嘉年華官方粉絲團查詢。