網紅素海霖15日以藝名「繪麗奈」出道，成為香港首位進軍日本AV的女優，消息一出，掀起網路熱議，有名自稱是素海霖中學同學的網友，爆料素海霖「穿毛衣比同班女生大」，連疑似素海霖的中學照都被挖出。

25歲素海霖過去當YouTuber時，言行舉止就很狂野，曾拍攝「無罩散步」的影片，展現傲人的身材，這是她大動作進軍日本AV界，接受港媒《香港01》採訪時，自爆「小學6年級已經想做愛」，直到現在都是真心喜歡，所以將夢想變成事業，期盼大家多支持她的作品。

消息傳開後，香港網路論壇「LIHKG」出現許多有關於素海霖的文章，其中一篇為「繪麗奈是我中學同學，你問我答」，文中透露兩人在佛教馬xx紀念英文中學時是同班，素海霖當時較安靜，不是班上突出的人，畢業後就跟全班斷了聯絡。

網友想知道更多有關素海霖的八卦，原PO透露素海霖在班上不多話、很安靜，不是壞學生，「不過身材好是對的，以前穿毛衣已經比同班女孩大。」接著又爆料素海霖中五、中六時交了男友，所以沒有男生敢追求她。

此外，有網友在留言區上傳一張女子照，聲稱是素海霖中學時期，照片中，該女留著長直髮，臉蛋很清秀，還有一雙纖細的長腿，但部分網友認為看起來很超齡，不像中學生。