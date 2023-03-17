《神鬼傳奇》男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）日前奪得第95屆奧斯卡金像獎最佳男主角，出道32年終於坐上影帝寶座。而《神鬼傳奇》系列也是巨石強森（Dwayne Johnson）從影的處女作，他昨（16）日在IG上傳影片，向布蘭登費雪祝賀，並感謝當年的支持。

布蘭登費雪出道多年，終於憑《我的鯨魚老爸》的動人演出成為新科影帝，身為多年老友的巨石強森，獲獎當下也立刻到後台相見歡，接著吐露當下心聲：「與我的老朋友布蘭登費雪和他的兒子們在這裡度過了非常酷的時刻！」，回憶起自己的首部作品就是對方主演的《神鬼傳奇2》，其中的反派「魔蠍大帝」更開啟他在好萊塢的名氣，雖然當時受到很多批評，但對方仍力挺他，強調「永遠不會忘記善良的人。」

影片上傳後，吸引網友紛紛留言，「拜託兩人再次合作」、「《地心冒險》要出第3集了嗎」、「兩個傳奇人物合體了」、「《神鬼傳奇》同學會」，兩人的合體也讓許多粉絲陷入回憶。

巨石強森更幽默向布蘭登費雪道賀：「多年後的今天，布蘭登費雪以《我的鯨魚老爸》贏得了最佳男主角，而我也因超土腰包出名。」因為他曾被網友挖出一張「老土照」，是他年輕時的造型，不只留著茂密的短捲髮，穿著黑色高領搭配粗銀項鍊，還有超俗的腰包，立刻在網路上引發討論。