趙天麟表示，台灣邦交國美國也相當重視，有通過台美法案，相信美國會積極協助台灣友邦。（本報資料照片）

宏都拉斯選在蔡英文總統出訪美國前宣布擬與中國大陸建交，美國就派出前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）前往宏國，對此，民進黨立委郭國文表示，相信外交部要付出有很多的努力，而美國拜登政府也派出陶德出來遊說，希望能夠達到一定程度鞏固外交邦誼的效果。民進黨立委趙天麟說，這事情美國也會全力協助，雖然距離斷交剩下一步之遙，還是希望外交部繼續努力。

郭國文指出，政府也要付出相當程度的努力，宏國政府應該慎重考量，這種拍賣式的外交關係，已經不再是主流，期待未來發展，應該是實質外交取代以前的金錢外交。

宏都拉斯《時報》報導指出，早在前總統馬英九執政時，宏國就已試圖與中國大陸建交，結果被以台灣開啟靠攏可能性的政黨當選為由打槍；郭國文指出，中國大陸對於台灣外交打壓，確實會視不同人擔任總統有不同選擇。

郭國文說，過往有一個國家跟我們斷交後，等到蔡英文總統上任才建交，中國大陸對於打壓民進黨政府手段前科累累，過往只要蔡英文總統一出訪，就會有國家斷交，中國大陸平常就有進行外交養案的動作，只要有適時時機，就會對台灣外交打壓。

郭國文表示，中南美洲最近斷交國，這幾年已經有3個之多，加上宏都拉斯增加為第4個，這種情況來說，美國作為世界強權，美國的後花園，跟台灣有些實質關係變化，相信他也不希望看到。

趙天麟表示，台灣邦交國美國也相當重視，有通過台美法案，相信美國會積極協助台灣友邦，雖然距離斷交剩下一步之遙，還是希望外交部繼續努力。趙說，不可諱言，宏都拉斯從外長到總統叫價情形比較少見，台灣面對叫板不會毫無條件的接受。