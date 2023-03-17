太平警分局與長安醫院日前共同前往中興社區照顧關懷據點宣導，向長輩們說明指紋的特性及捺印建檔的美意，現場許多老人家躍躍欲試。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

太平警分局表示，民眾家中若有此需求的長者，即日起可以向太平警分局偵查隊電話登記（04-23938106），為家中長輩進行指紋建檔。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

為了助走失長者更快速返家，台中市政府警察局太平分局日前攜手長安醫院共同前往太平區中興社區照顧關懷據點，向50多位高齡長者們進行長者指紋捺印活動、反詐騙宣導及相關社區衛教課程，同時推出指紋捺印隨到隨辦及到府服務，在場的阿公、阿嬤都對警方的用心大力比讚。

太平警分局與長安醫院日前共同前往中興社區照顧關懷據點宣導，由太平警分局偵查隊鑑識小隊警務正徐荷惠及巡官莊偉仁透過宣導文宣向長輩們說明指紋的特性及捺印建檔的美意，現場許多老人家躍躍欲試。

太平警分局表示，過去有指紋建檔的長者不多，雖有呼籲民眾，若家中罹患失智症或身心障礙的長者出門時，可以讓其戴上愛心手鍊或背心，但許多長者仍會自行脫掉，進行指紋建檔可以在長者走失時，更快速地得知長者身分，助其返家；民眾家中若有此需求的長者，即日起可以向太平警分局偵查隊電話登記（04-23938106），為家中長輩進行指紋建檔。

此外，高齡長者防詐騙宣導也是重點之一，警方也搭上近期最夯的「阿昭署長反詐騙」宣導短片，將5大詐騙手法（假冒親友、假愛情交友、解除分期付款、一頁式購物詐騙與投資詐欺）透過電視螢幕逐一給在場長者、家屬及醫護人員，建立防詐、識詐的防衛觀念。

社區發展協會理事長蕭菊連表示，感謝太平分局與長安醫院至關懷據點為長者們提供犯罪預防宣導及身心理調適、銀髮族生活等衛教課程，希望透過據點的服務，讓長輩能更加幸福、健康，營造樂活人生。

太平分局長蔡慶星表示，「社區警政再出發」的意含，也就藉由每位員警能主動走入社區提供民眾良好警政服務，進而建立互助合作的良好關係，讓民眾願意親近警察，樂意主動提供治安訊息，掃除治安死角，共同維護社區良好治安。