曾和鄧佳華拍片的AV女優苡若去年10月爆出被號稱「台灣清水健」的男優文森借錢沒還，近日她在推特曬出疑似沒穿底褲和一大疊壽司盤合影的照片，寫下：「猜猜看我有沒有穿內褲～？」，有網友猜：「沒穿，跟我一樣」，她回：「優秀」、「懂猜」，另有人批評她：「其實在店家這樣做滿沒有衛生的…雖然妳都有擦乾淨」，她也回應：「謝謝你不吝表達你的主觀意見！很棒！」

苡若先前因跟鄧佳華拍片闖出名號，有人在網上羞辱她，她則霸氣回應：「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人。你們期待我社會性死亡？那我不就是個移動的生化武器？」並表示合作過程和一般拍片時沒兩樣，自己不會因與鄧佳華共事為恥，「因為他的處男表現已經能人所不能。」

苡若曬出疑似沒穿底褲在壽司店的照片。（圖／翻攝自_YiRuo推特）

近日，苡若曬出在壽司店和一大疊盤子的合影，要網友猜她有沒有穿內褲，自嘲：「看看我的巨根，誰能比我長」，並強調：「拍完桌子椅子都有擦乾淨！」，引來網友猜：「應該是穿C字褲」，她回應：「我沒穿過C字褲」，有人猜應該沒穿，她回應：「懂猜！」但也有不少網友抨擊說：「真夠沒水準，這種行為跟猴子有什麼兩樣，你也不用強調桌子椅子有沒有擦乾淨」、「其實在店家這樣做滿沒有衛生的…雖然妳都有擦乾淨」、「沒衛生，噁心」、「非常噁心！！你會被告公然猥褻，看店家要不要而已，如果是我一定告啦」。

苡若回應網友。（圖／翻攝自_YiRuo推特）

對此，苡若一一回應網友：「謝謝你不吝表達你的主觀意見！很棒」，接著發文說：「我發現臺灣變得非常優秀！除了關心用餐環境衛生與否！比起沒穿內褲在餐廳拍照，大家更介意桌子和椅子的乾淨！感覺臺灣性教育與身體自主意識抬頭了！我好感動！謝謝你們包容我的身體自主與幽默，謝謝你們包容我的從不謹言慎行，也謝謝你們不吝表達自己的主觀想法」。