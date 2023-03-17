一名國營事業男研究員規定太太行房要「按表操課」，太太不配合竟被趕出家門，太太不堪長期受精神暴力對待，訴請離婚，高雄高分院日前判決太太勝訴，該名男子最後放棄上訴，全案定讞。（本報資料照）

一名國營事業男研究員個性暴躁易怒，控制欲強，還規定太太行房要「按表操課」，太太不配合竟被趕出家門。最後太太不堪長期受精神暴力對待，訴請離婚，高雄高分院日前判決太太勝訴，該名男子最後放棄上訴，全案定讞。

該名男子與太太結婚10多年，育有2名子女。男子個性暴躁易怒、控制欲強，常常因爲生活瑣事不如意，就大聲罵人。男子甚至要求太太要在固定的時間和他行房。太太某次不願配合，大半夜竟被趕回屏東的娘家。女子不滿長期遭受精神虐待，向法院訴請離婚。

女子證稱，她為了讓子女有完整的家，一度撤回離婚訴訟，努力維繫婚姻，但男子並未體諒她的用心，一不如意就羞辱人，甚至故意關門夾傷她，還會對子女施暴，忍無可忍才訴請離婚。

男子當庭喊冤，反控太太罹患產後憂鬱症，兩人感情不佳原因為工作忙碌及教養子女。2人曾簽下「婚後協議書」，約定婚後要住在男方家，但太太常常把小孩帶回娘家，週末才帶回來。男子不但沒反對，還按時匯生活費、送禮關心。

女子將通話紀錄提交給法官，內容顯示，男子曾怒飆太太「妳跟妳媽講就知道了啦！妳看人家一個禮拜做幾次」、「回去回去，哭夭！妳跟妳爸說啦！說妳不做愛不想要做愛！叫妳老爸給我解釋！」等話，一、二審均認定女子遭家暴屬實，判決男子敗訴。日前男子並未上訴，全案定讞。