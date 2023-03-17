海軍陸戰隊99旅昨（16）日在三軍聯訓基地進行「112-2三軍聯合作戰訓練測考」，過程中，罕見由紅雀無人機進行偵測下，由空中戰機與攻擊直升機進行密集炸射，再以各型火炮猛轟敵方陣地，最後由戰車部隊進行地面掃蕩，火光在保力山頭四射，相當壯觀。

陸戰99旅「實彈測考」火力全開，陸空狂轟山頭火光四射超壯觀。(青年日報提供)

據軍方媒體《青年日報》報導，昨日操演中，首先由工兵部隊進行爆破，爆炸聲響震耳欲聾，為操演揭開序幕。緊接著官兵操作UAS紅雀無人機遂行戰場偵蒐，掌握當面敵情狀況後，官兵即申請空中密接支援，由空軍IDF戰機、陸航OH-58D戰搜直升機實施先制攻擊；隨後，在前進觀測官導引下，砲兵部隊紛紛以M109A2自走砲與81、120迫擊砲向目標區發動攻擊準備射擊，掩護地面部隊發起攻擊。

此外，M60A3戰車也對敵發起攻擊，只見戰車砲管迸裂出懾人火光，火砲聲響貫穿訓場，場面十分震撼。期間，步兵營官兵手持編制武器，伴隨戰鬥車輛衝鋒陷陣，穿梭於訓場之間，直至操演最後階段，官兵們齊聲嘶吼，向前方發起衝鋒，順利完成測考任務，充分展現陸戰健兒「勇猛頑強」戰鬥精神。

陸戰99旅「實彈測考」火力全開，陸空狂轟山頭火光四射超壯觀。(青年日報提供)

陸戰99旅「實彈測考」火力全開，陸空狂轟山頭火光四射超壯觀。(青年日報提供)

陸戰99旅「實彈測考」火力全開，陸空狂轟山頭火光四射超壯觀。(青年日報提供)