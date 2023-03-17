新竹某戶人家接連發生家人過世悲劇，知名命理師江柏樂協助處理，原來客戶的爺爺當初選擇樹葬、奶奶選擇海葬，結果兩個都受不了，陸續帶走其他家人。

江柏樂在臉書發文指出，客戶的爸爸先離開，姊姊也過世，接著大伯及大伯的兒子也陸續走了。他調出除戶閱覽發現，有位過世的男祖先，是客戶的叔公在小時候過世；另外還有姑婆、姑姑及大姐。

江柏樂原以為這些人是客戶的叔公帶走的，結果不是，「全部都是被爺爺奶奶帶走的！」

江柏樂直言，爺爺當初選樹葬、奶奶選海葬，結果兩個都受不了，「子孫相繼都死掉」。幸好客戶有發現不對勁，他昨處理後，連續擲出至少18個聖杯。

「千萬不要選海葬和樹葬、花葬，絕對不行！不是祖先想怎麼葬，就真的能讓祖先解脫。」江柏樂解釋，若選海葬，變成水鬼；若選樹葬，樹根盤身，不得不慎！

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