警方查扣賓士車、Alpharetta各1輛。(林郁平攝)

警方前往嫌犯據點攻堅，當場將人壓制逮捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

林嫌率眾強押被害人討債，並逼被害人下跪。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市警方將林嫌等8人逮捕送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

強押逼下跪討債 明仁會核心幹部落網 參加春酒名車也遭扣押

竹聯幫仁堂明仁會日前在萬豪酒店囂張舉辦春酒，還展示名車、辣妹迎賓豪奢炫富，企圖藉此壯大聲勢，但也成為警方重點掃黑頭號對象。北市警局為強力打壓黑道幫派氣焰，實施同步掃黑、打詐、緝毒行動專案，刑大發現雙北地區有多起暴力及擄人事件，皆與明仁會有關，遂與中山、萬華分局組成專案小組深入追查。

警方調查，明仁會萬華分會長24歲林姓男子，當日也率徐姓、高姓小弟參加幫派春酒，並多次指揮幫眾從事暴力鬥毆及恐嚇等不法。去年4月為催討10萬元網路賭博債務，指揮成員到新北市強行押走被害人，並以球棒、鐵條毆打恐嚇逼其下跪還債，造成被害人頭部多處撕裂傷、身體多處瘀青，甚至在被害人就醫時，還率眾到醫院堵人，對被害人父親噴灑辣椒水，並亮出明仁會名號使其心生畏懼。

專案小組報請新北地檢署檢察官丁維志指揮偵辦，15日前往攻堅逮人，將林嫌等8人拘提到案，查扣賓士車、Alpharetta各1輛、K他命及大麻、各式刀械、鎮暴槍1支、模型長短槍、鐵錘2把、各式鋁鐵棒7支、辣椒水、討債布條1幅、催款單、行動電話8支、帳冊1批、點鈔機1台、贓款3萬2000元等贓證物。

全案詢後，警方將林嫌等8人依組織、恐嚇取財、毒品等罪嫌移送法辦，林嫌、徐嫌、高嫌等3人遭法院裁定羈押禁見。