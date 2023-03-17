雖然去年營運轉虧，鳳凰董事會仍通過股利分派案，決議擬以資本公積配發每股現金股利0.3元，保持上市櫃22年以來連續發放股利記錄，由於累積長期營運績效基石，未向公開市場募資。公司將於6月19日召開股東常會，全面改選董事。

鳳凰2022年第四季合併營收1.18億元，季增達2.1倍、年增達2.75倍，回升至近11季高。營業虧損0.14億元，虧損季減1.85％、年減29.42％，為近5季最佳。不過，因業外收益挹注減少，歸屬母公司稅後虧損485萬元、每股虧損0.07元，較第三季及前年同期轉虧。

累計鳳凰2022年合併營收2.02億元，年增達35.18％、自近18年低點回升，營業虧損0.59億元、虧損年減10.07％。不過，因尚未恢復經濟規模，加上政府紓困補助減少、且無處分利益挹注，使歸屬母公司稅後虧損0.31億元、每股虧損0.43元，為上市櫃以來首見虧損。

鳳凰表示，去年10月中政府解除維持900多天的出境旅遊禁團令，為旅遊業注入強心針。惟解封初期市場仍處於觀察期，加上航空公司航班仍在恢復中，隨著各國逐步解除疫情限制，買氣至今年寒假春節檔期才大幅回升，直追疫情前團體規模。

鳳凰2023年前2月自結合併營收2.29億元，年增達14.09倍、回升至近3年同期高。展望後市，鳳凰除掌握各熱門旅遊路線正常航班復飛或新開航機位取得，以盡速恢復產品上架外，更落實飛往鳥取、新潟等日本二線城市及菲律賓長灘島包機等，豐富產品多元性。

此外，鳳凰配合歌詩達郵輪第三季月亞洲航程規畫，盼為營收成長增加動能。針對高端旅遊市場，鳳凰亦增加如金鳳凰歐洲、歐洲河輪、中南美、南極郵輪等產品，並積極爭取疫後恢復的公司行號出國包團需求，衝刺營運復甦成長動能。