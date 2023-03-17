康舒今天股東臨時會通過額定資本額由目前新台幣70億元擴充至150億元，同時將辦理現金增資參與發行海外存託憑證案，以不超過2億股額度為主，未來將一次或分次辦理。

許介立表示，此次修正資本額主要是為了日前宣布以現金收購ABB旗下電源轉換事業部門Power Conversion 100%股權，交易總金額5.05億美元。

另外，為了改善財務結構，降低負債比，康舒今天也通過辦理現增籌資，許介立表示，籌資除用於購併案外，也預計償還銀行借款，康舒目前負債比約67%，董事會希望進一步降至65%。

許介立指出，這次購併對兩家公司在產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補。透過併購案，康舒將於5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整的平台，並將擴大產品組合、優化全球布局，加速朝解決方案的提供者前進。

康舒收購ABB案預計今年中取得核准並完成交割，爭取下半年開始認列ABB營收。