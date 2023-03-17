疫後經濟復甦，餐飲業市場看俏，瓦城泰統集團轉投資美式早午餐廳「樂子the Diner」放眼2023年初求職熱潮，規劃兩大徵才計畫「樂子新星閃耀」及「樂子竹夢北漂」招募新血。兩大徵才計畫祭出月薪上看5.1萬、員工宿舍、快速升遷、彈性排班、轉職鼓勵獎金3000元等多項福利，吸引新世代求職者，更將透過完整培訓制度，為台灣育成餐飲人才。

台灣國境解封、防疫管制措施逐步鬆綁，疫後時代國內外餐飲業市場全面復甦。經濟部統計處數據顯示，2022年餐飲業全年營業總額8653億元為歷年新高，其中餐館業營收年增率達13.5％表現亮眼。

看準內需市場回溫，去年獲餐飲業巨擘瓦城泰統集團投資的「樂子the Diner」接下來將積極展店，並祭出「新星閃耀」、「竹夢北漂」，兩大招募計畫。創辦人杜湘怡表示，「由於過完年後，算是求職高峰，想把握機會招募對餐飲有興趣，且已有1到2年相關工作經驗的人士」，預計招募共36位正、兼職工作夥伴，以滿足因應營運版圖擴增所增加的人力需求。

為吸引新世代求職者，「樂子新星閃耀計畫」透過著重工作站訓練，加速同仁晉升流程，最快 3到6個月即可晉升值班經理、月薪上看5.1萬，杜湘怡指出「往年培訓多為期12個月，規劃這計畫經快速培養方式，若員工熟悉業務，還能很快成為店長」。

針對人才培訓，除內外場基本服務的扎實訓練，每半年一次的考核更激勵同仁持續提升對餐點技能與服務的標準，為長遠的職涯打下更寬廣的發展空間。

目前樂子共有5間分店，其中兩間位在新竹。為新竹兩間店點所量身打造的「樂子竹夢北漂計畫」提供優於北市的起薪，對此杜湘怡直言「因為新竹難找人，所以起薪會比較高」。

除具競爭力的起薪，「樂子the Diner」更提供外縣市求職者住宿津貼，幹部則提供免費宿舍，歡迎身居不同縣市、對餐飲業有興趣的人才加入。此外，為鼓勵服務業人才加入，包含原餐飲業及各項服務業從業者，轉職加入「樂子the Diner」工作滿3個月，即提供3千元轉職鼓勵獎金。