高通新竹大樓自2019年開始動土興建，2022年大樓主體完工，目前已經有眾多研發與工程部門陸續進駐運作，在2023年3月17日正式落成啟用後，高通營運與製造工程暨測試中心（Center for Operations, Manufacturing Engineering and Testing in Taiwan）、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心和先進CPU設計團隊等都將以高通新竹大樓為樞紐，強化與產業夥伴合作關係，並為台灣厚植新創與人才培育。

陳若文說，高通在3G世代時就進入台灣設立營運據點，從當初小小的辦公室只有2位員工，到現在高通在台灣員工人數已經有1,700名員工，且從台灣的採購金額從五年前的新台幣900億元到去年已經成長到2,400億元，明年更加上看3,000億元，顯示高通與台灣半導體生態系的結合更加緊密。