高通新竹大樓自2019年開始動土興建,2022年大樓主體完工,目前已經有眾多研發與工程部門陸續進駐運作,在2023年3月17日正式落成啟用後,高通營運與製造工程暨測試中心(Center for Operations, Manufacturing Engineering and Testing in Taiwan)、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心和先進CPU設計團隊等都將以高通新竹大樓為樞紐,強化與產業夥伴合作關係,並為台灣厚植新創與人才培育。

陳若文說,高通在3G世代時就進入台灣設立營運據點,從當初小小的辦公室只有2位員工,到現在高通在台灣員工人數已經有1,700名員工,且從台灣的採購金額從五年前的新台幣900億元到去年已經成長到2,400億元,明年更加上看3,000億元,顯示高通與台灣半導體生態系的結合更加緊密。