台灣人口快速老化，健保支出速度遠超過保費收入，然而想讓健保永續經營，不能只靠漲價或撥補。台灣民眾黨立法院黨團呼籲提出以區塊鏈為概念的建議，呼籲政府導入數位科技，透過區塊鏈避免藥物濫用、警示多重副作用、防止醫療院所詐領健保費，同時在個資的保護之下，授權用戶提供健康數據給醫界、學界或民間，開拓更多醫療服務的可能性，達到節流、開源的效果。

立法委員幹事長張其祿、立法委員吳欣盈今召開記者會，呼籲政府將數位科技導入醫療，積極發展「智慧醫療」，促進醫療品質升級，維繫民眾的健康。吳欣盈指出，健保關係到2300萬人福祉，然而自2017年起，健保連續5年入不敷出，今年除了「疫後特別預算」要撥補健保200億元，衛福部也預計在4月份調漲健保部分負擔，但也不能只仰賴撥補和漲價，整體醫療效率更需要升級。

吳欣盈表示，健保署透過數位科技及大數據管理，2014至2020年減少約93.5億元的重複藥費支出，2018年至2020年重複檢驗費用則減少約10億點。以健保開銷最多的肺癌為例，晚期與早期的醫療支出相差高達3.1倍，5年存活率更差距近9倍，可見善用數位科技，不僅能大幅降低醫療支出，更能有效提升效益。

張其祿提出3點以區塊鏈為概念的建議，呼籲政府創建可追蹤藥品處方的區塊鏈，讓醫師、藥師可以紀錄藥品處方的使用狀況、追蹤藥品的來源和運輸。一旦藥物被使用，區塊鏈即可確保資料的真實性，避免藥物濫用，並提供多重副作用的警示，健保署也可以審核是否符合最佳的用藥時機，避免藥品浪費。

第二，區塊鏈可以建立健保給付系統的監督治理，實現保險給付審核的智能化。張其祿表示，當醫院向健保署提出申請，區塊鏈可以自動審核條款，同時審視透明性和分配，防止醫療院所浮報點數，詐領健保費。

臺北醫學大學衛生福利政策研究中心副主任李崇僖表示，歐盟去年提出重要草案，希望促進歐盟各國的健康資料的彙整來做研究，而台灣的優勢是健保大數據，不需要有整合問題，問題是如何利用資料。張其祿建議，創立健康保護數據共享的平台，用戶可授權使用健康數據，以利衛生政策的調整，同時保護個人隱私，因此民眾黨團也提出個人資料保護委員會的組織法，呼籲政府建立二級獨立機關來確保民眾個資的安全。

吳欣盈也說，在個人資料保密的前提之下，健康數據不只是讓醫院和學術界使用，甚至民間團體也能使用，就能發展更多醫療服務的可能性，達到開源的效益，在國外甚至發展出類似外送平台的醫療服務，當患者需要醫療人員，就能馬上派人到府。未來「ageing city」的典範可能會在亞洲出現，台灣要實現在地老化，就需把服務帶到府上，開拓更多醫療服務的應用，說不定也能讓醫療產業成為下個護國神山。健保署前署長李伯璋也表示，他在健保署任職了6年8個月，對健保感情深厚，希望健保能永續經營，引進更多新藥、新科技，改善民眾的生活品質。