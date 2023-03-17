季後賽席次卡位競爭激烈，台南台鋼獵鷹本季最後的4場主場賽事場場關鍵！上週台南台鋼獵鷹刷新隊史6連勝，目前戰績排名穩居聯盟第2，最後4場主場例行賽門票，將於17日下午兩點起全面開放售票，同樣持台南市民、學生相關證件購買「微糖」票券可享8折優惠。

最後2周的主場例行賽，第一周適逢兒童節假期，4月1、2日號召所有大、小鷹援軍們齊聚紹宗體育館，連假期間就用籃球填滿每一天，4月15、16日為「終局之戰」，一起全力為季後賽衝刺，現場還有豐富活動等著球迷們來體驗。

想規劃府城觀光之旅的球迷，台鋼獵鷹與燦星旅遊推出的旅遊套票也將於同一時間開賣，不論門票、住宿、餐食及交通，全交由燦星包辦，凡購買套票可選擇一晚住宿、高鐵優惠、帆船體驗及餐券，還有免費定點接駁，再加碼送「台鋼獵鷹聯盟x台南特產上智關廟麵」乙盒，歡迎獵鷹最重要的最佳第六人，一起來獵鷹主場翱向勝利。

台鋼獵鷹4月主場門票皆可於「FamiTicket全網購票系統」購買，燦星旅遊套票則於燦星旅遊網獨家販售(https://bit.ly/3VL6OBl)，更多詳細購票資訊及最新票務活動敬請參考台南台鋼獵鷹官方粉絲專頁公告。

另外，為迎接熱情的球迷，球團也規劃接駁車方便球迷觀賽，建議搭乘大眾交通工具，再轉乘接駁車前往，免費接駁車搭車資訊如下：提供「台南火車站」、「高鐵台南站」兩處接駁停靠站，每場賽事限額40名並且採「免費預約制」，搭乘專車的球迷們請於發車時間前抵達指定搭乘地點，上車持該場次門票核對，逐場發車時間請見球團粉絲專頁公告;若自行開車者，嘉藥主場腹地廣大，民眾憑票券可免費入場停車。