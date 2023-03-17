高雄市某協會共生家園，2019年發生精神障礙住民遭衛生紙塞住嘴巴，並以膠帶封住致死案件。監察院調查指出，高雄市政府社會局未依身權法善盡行政調查及監督之責，監察院通過糾正，並促請政府研議共生家園之法源依據，以把關服務品質保障身障者人權。

2019年8月31日高雄市某協會之共生家園，無照顧機構立案卻違法收容身障人士，精神障礙住民遭吳姓行為人以衛生紙塞住嘴巴，並以膠帶封住致死。吳因犯過失致死罪，經橋頭地方法院判處1年有期徒刑，並認定吳因受僱於高雄市某協會，該協會應負連帶賠償130萬元在案。

監察院社會福利與衛生環境委員會15日通過監委葉大華、施錦芳調查報告及糾正案。調查發現，本案共生家園部分精神障礙住民因不適應正規立案機構、面臨服務資源難以使用或遭服務單位拒絕等因素，而輾轉入住該家園，凸顯現行社會安全網尚有缺漏，使高雄市某協會是類宗教或慈善名義之人民團體，無機構立案也無配置專業人員，卻有收留照顧身心障礙者之實。

葉大華、施錦芳指出，本案涉及違反身權法第75條不得對身障者為不當對待等不正當行為，高雄市政府社會局於2019年9月間因家屬陳情知悉本案後，卻未積極督導協會負責人及現場管理人依身權法第76條規定進行責任通報，也未善盡行政調查，後續亦未督導共生家園提改善計畫，認定有疏失。

葉大華、施錦芳認為，社會局雖於2019年至2021年間皆有進行一年一度實地訪視，但未增加訪視頻率，始終未發現該家園收容照顧生活無法自理之身心障礙者。遲至2022年4月4日接獲另案陳情，稽查後才發現，經查有部分身心障礙住民家屬表達個案已居住共生家園多年，高雄市政府歷次稽查時均未及早發現違法收容情事，有加強檢討改進之處。

調查報告指明，政府對慈善人民團體收留弱勢族群之服務品質究竟如何把關，衛福部至今仍拖遲及欠缺輔導配套及明確法源依據。另經衛福部清查，以協會性質成立的共生家園模式全國計有3處，收容不分類型的住民，對象涉及諸多社會福利法規，住民如何返家與福利服務銜接，或入住相關安置教養機構接續照顧服務等，尚無相關因應及輔導措施。

調查報告並指出，依「督導各級人民團體實施辦法」及「社會團體財務處理辦法」規定，社會團體財務收入不得存放於其他公私企業或個人，本案被害人入住共生家園期間，每月付費1萬1千元，定期匯入會計個人帳戶，被害人及其他住民收費皆未報請高市府核准，已違反上開規定；高市府歷次稽查未發現該缺失，有檢討改進之處。

2位監委也提到，被害人自2016年將戶籍轉至高雄市時，未接獲原戶籍地基隆市轉介，且未詳予確認個案實際需求，僅憑身障住民表達無服務需求，即率予結案，高市府未落實身障者需求評估，顯有檢討改進之處，衛福部應落實督導地方政府執行身心障礙者之需求評估，以維護身心障礙者權益。

監察院調查指出，高雄市政府社會局未積極督導該家園責任通報、未善盡行政調查，亦未督導研提改善計畫，案發後於歷次稽查時又未能及早發現共生家園違規收容，確有違失，糾正高雄市政府社會局。

另並促請行政院督促衛生福利部，應儘速研議釐清這類採取共生家園互助模式的收容單位，是否符合身障者社區式支持服務，其收容法源依據為何，以供地方政府依循，確保住民受照顧權益。