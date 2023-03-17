億圓富投資控股集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」，因涉非法吸金41億餘元，去年遭判處有期徒刑14年，目前正在服刑。不過日前台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會爆料，有高雄第二監獄不肖官員扮演「傳令兵」，在獄中幫周傳遞信件，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，至少持續1年，高雄檢調今天上午搜索高雄第二監獄，並約談獄方相關人員追查真相，目前仍在持續釐清中。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會日前爆料表示，去年協會接獲檢舉，指周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

據悉，協會掌握周瑞慶於去年2月到4月間，寄給吸金集團幹部的數封信件及違反監所檢閱書信規則、直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部的信件，從信件中曝光周瑞慶仍在獄中遙控過去吸金集團的幹部。

協會也表示，周瑞慶在信上多次寫到，「這裡不是家裡，我要搞定大尾的」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」、「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這事變成我做公關的工具」。

橋頭地檢署證實今天上午檢調人員為此案前往高雄第二監獄搜索，陸續約談獄方相關人員釐清中。