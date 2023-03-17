中鋼4月內銷盤價出爐，主要鋼品漲幅在每公噸新台幣800~1000元不等，熱軋鋼板及鋼捲皆為每公噸上漲1000元，冷軋鋼捲每公噸上漲新台幣1000元，電磁鋼捲上漲800元，熱浸鍍鋅鋼捲則每公噸上漲800~1000元，漲幅符合預期，中鋼盤價順利連續四個月上漲。

各國景氣復甦拉動房地產、基建事業，大陸政府大力推動，加上碳中和長期題材下，均有利鋼鐵需求成長。鋼價上揚下，搭配需求回溫，3月則可望有賺頭並彌補1月虧損。

觀察近期亞洲鋼廠的報價都維持上漲，相對於已高檔整理的鐵礦砂價格相對強勢，顯示亞洲鋼廠在年初因應大陸需求可能回升的預期拉抬鋼價的意願相當高。目前鐵礦砂價格在上漲一段時後進入盤整，近幾日大陸報價雖有通過130美元，是紐約報價相對下跌，後續鋼價能否再漲將受到實體需求是否看得到明顯回升來決定。

不過在2021年的鋼價多頭時以供應短缺、需求熱絡兩個方面促成，即使2023年鋼價在最樂觀的狀況下回到2021年的高峰，但因為2022年鋼價僅回跌一半且低檔時間很短，能拉出的價差空間也將明顯的小於2021年，因此最終鋼鐵業者的獲利也將大幅低於2021年。