紐約大都會在經典賽痛失守護神迪亞茲（Edwin Diaz），他在波多黎各晉級之後因為慶祝過頭而受傷，他去年11月才與大都會簽下5年1.02億美元的最貴牛棚投手合約。迪亞茲預計缺陣8個月，幾乎宣告2023年球季報銷，暫時讓大都會鬆口氣的是他們不必支付迪亞茲受傷期間的大部分薪水。

《紐約郵報》報導，大聯盟是經典賽的協辦單位，他們與球員工會達成共識，允許參賽球員加入保險，如果在經典賽期間受傷，將由大聯盟支付他們養傷期間的薪水。原則上會保護每隊40人名單裡的球員，即使在經典賽受傷也可領取保障年薪（例如紅襪張育成的85萬美元）。

迪亞茲今年預計領取2125萬美元，基本年薪為1725萬美元，若他本季無法回歸，1725萬美元將由大聯盟支付，大都會只需負擔400萬美元簽約金（以及豪華稅）。

《洛杉磯時報》報導，美國隊投手柯蕭（Clayton Kershaw）最後關頭決定退出，主要是他無法取得大聯盟的保險方案，因為他過去有長串的傷病史。老虎隊則是選擇放行米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）去代表委內瑞拉，並且不用大聯盟保險，米蓋只剩退休前最後一季3200萬美元年薪，老虎隊正在重建不在乎戰績。