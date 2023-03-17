大陸第一財經17日報導，隨著中國大陸老齡化程度不斷加深，低齡老人（60~69歲）總量也在不斷增大，根據大陸國家統計局及公開數據整理測算發現，中國大陸超5000萬就業低齡老人中，超六成從事農林牧漁行業。此外，隨著退休之後重新走上就業之路的老年人不斷增加，專家也表示需要重建適應老齡社會要求的勞動就業體系。

根據第七次大陸全國人口普查數據，2020年中國大陸60歲以上人口為2億6402萬人，其中60~69歲老人為1億4739萬人，低齡老人占全部老人的比重為55.83％。

大陸國統局數據顯示，2022年，中國大陸60歲以上人口2億8004萬人，按比例測算，當前中國大陸低齡老人總量保守估計已經達到了1.5億。未來，中國大陸低齡老人群體還會更加龐大。根據中國大陸歷年出生人口數據，1962年起，中國大陸進入到一個出生人口高峰。因此從2022年開始，中國大陸就進入到退休高峰期。

大陸國統局去年發布《中國人口普查年鑒-2020》顯示，2020年，57歲的人群達到了2604萬人。今年該群體陸續進入到60歲老年階段。同時，2020年七普時，中國大陸48~57歲群體達到了2.4億人，該年齡段人群從今年開始的十年內陸續進入到老年階段，這也意味著未來十年，中國大陸低齡老人群體將大幅擴大。

第一財經報導，根據《中國人口普查年鑒-2020》測算，在低齡老人中，身體健康的人群占比為65.5％，接近三分之二，基本健康的人群占比為27.4％，兩項合計92.9％。

中國社科院城市發展與環境研究所原所長牛鳳瑞表示，中國大陸老齡化在不斷加深，這也說明中國大陸人口預期壽命越來越長，比如過去60歲就算老了，但隨著人們生活越來越好，現在確實算不上老，或者說可以推遲退休時間，這樣對勞動力的供給壓力也可以大幅緩解。

在就業方面，根據《中國人口普查年鑒-2020》測算，低齡老人就業人口占全部就業人口的6.8％。按當年就業人員總數計算，則七普時中國大陸就業人口中，低齡老人達5104萬人。

就業的低齡老人主要從事行業根據《中國人口普查年鑒-2020》測算，農林牧漁最多，占比高達62.44％，相當於超過三千萬低齡老人仍從事農林牧漁，主要就是種植業。\

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整對第一財經分析，農業人口中的老年人沒有固定收入，不得不繼續從事農林牧漁工作，維持生活。這部分老人本來就不存在退休不退休的問題，他們一直就處於就業狀態。

根據去年底公開數據，目前農民實際發放的養老金水準為每月平均188元（人民幣，下同），只相當於城鎮職工養老金平均發放水準每個月3577元的5.26％。

因此，對很多農村老人來說，其主要生活來源要嘛依靠自身的勞動收入，或依靠子女贍養。農林牧漁之外，就業的低齡老人中，從事製造業的占比為7.29％，建築業的占比為8.31％，批發零售業的占比為6.61％，這四大行業占比合計達到了84.65％。

整體來看，目前仍在就業的低齡老人，相當大一部分是農村的老年人，對這部分老人來說，未來仍需要合理提高財政對農民基礎養老金的補貼標準，逐步提高農村老年人養老金水準。

牛鳳瑞說，對於大多數農民來說，並沒有「退休」一說，隨著國家經濟的發展，公共財力的提升，應適當提高農民的養老金水準，能在很大程度上解決老年農民的生活問題。

城鎮退休職工再就業的意願如何？BOSS直聘數據顯示，2022年，在該平台上活躍的55歲以上求職者數量已同比上漲27％。此外，2022年該平台職位描述裡明確了「歡迎退休人員」的崗位也同比上漲33％。

中國老齡科學研究中心副主任黨俊武在媒體受訪時表示，需要重建適應老齡社會要求的勞動就業體系，從而讓年輕人和老年人都能找到發展空間。他認為，首先，優先解決年輕人的就業問題是必須長期堅持的就業政策導向。在確保年輕人有更多就業機會的同時，也要創造條件，讓低齡健康老年人發揮他們的重要作用，具體從提供更多就業機會、改善就業環境、完善再就業老年人法律保障等方面入手。