經由大陸居中斡旋，沙烏地阿拉伯上周與伊朗重新建交，挑起美國敏感神經，但同時沙烏地阿拉伯也宣布與美國航空巨頭波音簽訂鉅額合約，展現在美中之間的手腕，兩大強國在中東的競逐更成為關注焦點。即使美國內部擔憂大陸在中東的勢力不斷擴張，但不具名的美國官員透露，白宮目前並不擔心大陸在中東的威脅，因為阿拉伯對美國的依賴相當深。

美聯社報導，大陸是伊朗與沙烏地阿拉伯原油的主要客戶，近年不斷增加在中東的政治影響力，包括大陸國家主席習近平去年12月訪問阿拉伯，上個月也在北京會見伊朗總統，且當阿拉伯與伊朗恢復外交關係後，習近平呼籲大陸在管理全球事務中發揮更大作用。

參議員Chris Murphy則認為，並不是大陸所有在中東的操作都會損害美國利益，「大陸最重要的目標可能是為了確保石油安全，從長遠來看，這對大陸而言，比針對美國還要重要。」

不具名的政府官員透露，基於多種原因，白宮目前並不擔心大陸在中東的威脅，就連沙烏地阿拉伯的武器或防禦系統都是使用美國零件與武器，至少需要十年的時間才有可能從美國的系統轉換至大陸或俄羅斯的系統。

美國國防企業雷神前總裁Les Janka也說，「考慮到沙烏地阿拉伯對美國武器、技術、訓練以及商業的依賴，需要進行很大量的活動才有可能切斷美國與沙烏地阿拉伯的關係。」