恒指開高235點或1.23％，報19,439點，漲幅曾收窄至99點，低見19,303點；之後復見升勢，約10時20分，恒指曾升283點報19,487點。截至10時46分，恒指升233點報19,437點。

國指升112點或1.7％，報6,594點。科指高開2.4％報3,904點，最新升3.4％報3,941點

大陸股市上漲，上證指數現報3,251點，升24點或0.77％，近4,000檔股票上漲。

百度董事長李彥宏昨稱「文心一言」還不能算完美，昨日收跌6.3％，17日早高開7.9％報135港幣，之後曾急升14.8％報143.6港幣，最新仍升近11％。

騰訊升1.8％報342港幣。京東開高1.8％報157.8港幣。阿里巴巴開高1.1％報81.4港幣；美團開高1.9％報128.7港幣。藥明生物開高4.5％報51港幣，最新倒跌4.4％報46.65港幣。