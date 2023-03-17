恒指開高235點或1.23％，報19,439點，漲幅曾收窄至99點，低見19,303點；之後復見升勢，約10時20分，恒指曾升283點報19,487點。截至10時46分，恒指升233點報19,437點。
國指升112點或1.7％，報6,594點。科指高開2.4％報3,904點，最新升3.4％報3,941點
大陸股市上漲，上證指數現報3,251點，升24點或0.77％，近4,000檔股票上漲。
百度董事長李彥宏昨稱「文心一言」還不能算完美，昨日收跌6.3％，17日早高開7.9％報135港幣，之後曾急升14.8％報143.6港幣，最新仍升近11％。
騰訊升1.8％報342港幣。京東開高1.8％報157.8港幣。阿里巴巴開高1.1％報81.4港幣；美團開高1.9％報128.7港幣。藥明生物開高4.5％報51港幣，最新倒跌4.4％報46.65港幣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。