國民黨「中央選戰策略會報」名單出爐，包含多位具有爭議性的人物都在名單內，引發藍營炸鍋，連新北市長侯友宜都在臉書發文寫下「黑金不能復辟」；外傳侯友宜昨在發文前，曾跟黨主席朱立倫短暫通話，但又爆出朱在侯發文前，根本沒接到電話，是事後才有聯繫，引發外界揣測朱侯心結浮上檯面。

國民黨立委王鴻薇今接受中廣新聞《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，她說，朱侯兩人都有智慧，應該要節制一下身邊人的發言，她說，這個爭議也讓她擔心，會不會擴大朱侯陣營的嫌隙，過去國民黨太多內鬥，都是陣營透過媒體不斷發言加深嫌隙，現在馬上要打仗，應該趕快彌平所有外面的紛紛擾擾。

王鴻薇指出，看到選策會名單，她倒抽一口氣，北市議員鍾沛君直接請辭文傳會副主委，北市議員徐巧芯也形容是瑟瑟發抖，沛君這樣動作是有代表性，也會造成黨內相當大的分歧，當時一看到覺得麻煩了，沒想到侯友宜一發文後，整個立刻地動山搖。

王鴻薇表示，自己比較擔心未來侯友宜最強母雞，極可能是總統候選人，他跟黨中央之間的步調，如何協調，如果再出現這樣重大歧異，對於選舉不是好事情。

王淺秋問，過去侯友宜對於黨務保持距離，這次突然這麼關心，最主要原因是什麼？王鴻薇說，如果她是侯友宜也會出聲，因為侯會參選2024是公開的祕密，選策會名單問題，黨中央決定名單確實有考慮不周。

王鴻薇也說，名單中有幾位是指標性的人物，是很麻煩的，尤其面對對手，就是民進黨主席賴清德，他現在最後包袱是台南黑金的問題，我們文宣戰，就是以台南作為重點，結果怎麼會這樣子？你現在放了很指標性的人物，怎麼去講台南？

王鴻薇擔心，此爭議會不會擴大朱侯的嫌隙，雖然朱立倫說他會是一個最強的總教練，但她擔憂，朱是不是最強的，如果朱侯嫌隙無法快速解決，讓外界得到一定信任，否則球員永遠不聽你的、不相信你，這樣怎麼打？