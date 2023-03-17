PLG聯盟球員註冊大限將於18日截止，攻城獅球團17日正式宣布註冊班尼特、阿提諾與太樂，特壞（Terrico White）將於近期離隊。特壞本季出賽18場，繳出20.4分、7.0籃板與3.7助攻優異成績，屢次在比分膠著時穩住球隊攻勢，擁有大心臟的他，也時常命中關鍵投籃幫助球隊取勝。

攻城獅球團自3月3日起迎來新洋將太樂加盟，陣中共有4名洋將，談到如何在4位洋將中取捨，林冠綸總教練表示，「特壞是一位非常敬業的職業球員，但考量到團隊陣容身材較小，以現階段的攻城獅而言，保護禁區會是我們更重要的任務，所以球團必須做出此艱難的決定。」在特壞離隊後，林冠綸總教練期許本土後衛群保持身體健康，也相信他們能扛住往後的控球重任。

太樂於11日初登板對戰高雄17直播鋼鐵人，儘管手感欠佳，但林冠綸總教練認為：「太樂在場上能發揮不錯的牽制力，為隊友創造更多進攻空間！」除了場上影響力外，林冠綸總教練也直言，太樂為團隊帶來非常正面的化學效應，讓訓練強度大大提升，刺激本土球員與洋將拿出更好的表現。

未來攻城獅將以3名「大」洋將迎戰剩餘賽事，班尼特、阿提諾與太樂皆能互相搭配出賽，讓教練團能保有更彈性的調度空間。