與人相處中難免會發生一些摩擦，有的人會勇於承認自己錯誤，並表示歉意，但有的人總是想顧及面子拉不下臉道歉，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、雙子座、摩羯座是吵架不認錯的類型，很難心甘情願在別人面前低頭服軟，即使在伴侶面前也是如此。

▍獅子座

獅子座愛面子，很難心甘情願在人前低頭服軟，哪怕對方是親密戀人，獅子座也會保持自己一貫的驕傲倔強到底，在他們眼中，沒有什麼比面子、自尊更重要，無論如何都不認錯、不低頭，但是這樣只會讓另一半更生氣。

▍雙子座

雙子座總是習慣性為自己辯解，自我意識超強的他們，不允許別人說自己哪裡不好，對戀人也是如此，一旦有爭執，雙子座會滔滔不絕的辯解，歪理很多，什麼話都是他們在說，一副不服軟、沒有錯的樣子。

▍摩羯座

固執的摩羯座，不會認錯，哪怕證據確鑿，如當場被另一半抓包，也會嘴硬不認錯，然後不講話的繼續做自己的事。他們認為只要一認錯，好像自己的份量就會立刻變輕，對方不再看重自己。即使自知理虧，知道哪裡不對，但嘴硬的他們，就是不會低頭服軟。