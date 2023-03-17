台北市政府推出加碼生育獎勵政策，第一胎翻倍至4萬、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，預計4月4日施行。台北市長蔣萬安日前表示，基本上不溯及既往。必須實施後出生的新生兒才可適用，不過台北市議會國民黨團書記長、台北市議員秦慧珠就呼籲，應回朔自1月1日起，以彰顯蔣市長提升育兒政策的美意，並期能快速增補北市流失的人口，達到250萬的規模。

秦慧珠表示，蔣市府新政提高生育補助金，凡是設籍在台北、新北、基隆的父親或母親任一方，只要設籍滿10個月，都可以享有此項補助，可說是全台灣最優惠的生育補助。這項政策據了解將在21日的市政會議中正式拍板，並決定生育獎勵金由今年4月4日起提高補助，不回朔至今年1月1日。

但秦慧珠認為，此項政策應回朔自1月1日起，以彰顯蔣市長提升育兒政策的美意，並期能快速增補北市流失的人口，達到250萬的規模。

秦慧珠接著詳述預算，表示經議會通過的2023年生育獎勵金預算為4.1億，如果自4月4日起要提高為兩倍，以新生兒約2萬3200人計算，共需8.38億，必須編列4.28億的追加預算，如果回朔到今年1月1日起即提升為兩倍補助，以新生兒可能達到2萬3500人計算，預算約9.4億，必須編列5.3億的追加預算。

秦慧珠說道，照顧下一代年輕父母親是全體市民的責任，相信不分年齡和世代的市民，都不會反對給下一代更好的福利，因此特別向蔣市府提出建議，應朔至今年1月1日起出生的寶寶，都可以享受這份禮物。

秦慧珠也說，將在4月12日議會開議後，以國民黨團提案的方式，請市府修改辦法，回朔至年1月1日發放。而依現行標準已發放之案件，則在4月4日以後再行追加差額部分。

對此台北市政府副秘書長兼發言人王秋冬表示，議員為市民爭取福利是理所當然，對於議員的提議，市政府表示尊重，是否能夠追溯，因為牽涉到增加預算的問題，市政府會進行評估。