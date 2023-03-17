日本埼玉縣的入間市是日本三大銘茶「狹山茶」的主要產地，為了讓遊客感受狹山茶魅力，入間市與日本企業 AOBEAT 攜手合作，推出主打被茶園環繞的新興露台型設施「茶之輪」，已在3/10開幕！

舒適的木質平面高腳露台矗立茶園內，遊客能沉浸於茶園風光當中。 圖：入間市／來源

茶之輪的使用方式採取事前預約制，根據茶園與方案不同，最多可5人一起入場，每次包場為90分鐘。遊客能在露台上一邊品嘗狹山茶與當地茶點、茶葉口味義式冰淇淋等，一邊聊天拍美照，享受悠閒的度假時光。

茶園設施會提供自產狹山茶，讓遊客暢飲美味。 圖：入間市／來源

與靜岡茶、宇治茶並列為日本三大銘茶的「狹山茶」，相較之下產量較為珍稀，是愛茶旅人必嘗試的日本茶。當地茶園業者大多以自產自銷的方式經營，不同茶園會展現出不同特色，能感受狹山茶獨有的品牌魅力。 入間市未來更預計將茶之輪設施搭配上自行車、茶屋巡禮等觀光魅力，組合出多樣化一日遊推薦行程。

入間市透過打造茶之輪，邀請遊客以五感體驗狹山茶。 圖：入間市／來源

琦玉縣 茶園露台

‧ 可利用時段：① 10：00～11：30／②12：30～14：00／③15：00～16：30

‧ 使用費用：每人3,000日圓起（費用包含茶與茶點。根據申請方案不同，最多可5人一起入場。）

‧ 預約方式：連結至官網後，透過官方LINE帳號進入專用頁面預約。（最晚需於2天前）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）