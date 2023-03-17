【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】台灣是行人地獄的話題，受到國際關注。其實全台有很多對行人超級不友善的地方，就像新北市板橋區這裡有三所學校的學生，都必須與車爭道（見照片）。

新北市南興橋連結板橋浮洲地區與市中心，交通量非常大，不過只有南側有行人的綠色專用通道，在北側則沒有行人通道，要走到南興橋才有，但是過了南興橋又沒有行人通道了，常常逼得位於南興橋西面的三所學校學生，只能冒著危險走在車道上。

南興橋西面的三所學校，包括了：大觀國小、華僑高中、台灣藝術大學。其中，台灣藝術大學因為是位於南面，還可以走行人通道，儘管如此，綠色行人通道上也常常被汽機車臨停阻礙；至於華僑高中與大觀國小的學生就沒有行人通道可以走，除非要先過馬路繞到南側。

當地居民說，以前南興橋這裡的車流量沒那麼大，還沒什麼感覺，最近車流量變多，要走這一段到南興橋確實有點危險。學生則表示，以前沒多想，只是平常自己行走要多小心，最近看到媒體在報導行人地獄，才有感覺，希望新北市政府幫忙規劃行人走道，以免發生意外。