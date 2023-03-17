斯巴達障礙跑競賽將於4月15、16日在高雄小港公七公園盛大登場，高市府觀光局特別舉辦記者會號召民眾一同共襄盛舉。（洪浩軒攝）

斯巴達障礙跑競賽將於4月15、16日在高雄小港公七公園盛大登場，隨著疫情趨緩國門開放，此屆預估吸引5000位國內外體育好手前來參賽，高市府觀光局特別舉辦記者會號召民眾一同共襄盛舉，並公布全球第1首斯巴達主題曲，也將為斯巴達障礙跑競賽開發電視節目。

疫情趨緩後，此屆斯巴達障礙跑競賽吸引許多海外選手報名，去年斯巴達總部推出Unbreakable Pass通行證，持有者可以到全世界各地參賽，而此次高雄場就有近20位Unbreakable Pass持有者參加 ，還有1位曾參加過斯巴達最艱難級別甚至會有生命危險「Death賽」的選手也將到高雄參賽，估計將有超過5000位海內外好選手報名高雄場斯巴達賽，這也將為高雄帶來巨大的觀光效益。

曾經參加過斯巴達障礙跑的推廣大使街舞男團B.O.T.D以及金鐘女星梁舒涵也出席記者會 ，並與大家分享當時參賽的經驗，也公布由他們共同創作演唱的全球第1首斯巴達主題曲，希望以輕快、熱血的節奏，用歌曲帶給參賽者力量，大家共團完成斯巴達挑戰。

此外，台灣斯巴達將與友松娛樂及金鐘製作人共同開發電視節目，雖然非像近期熱門節目《體能之巔》大型製作，但《體能之巔》的相關競賽器材都會在新節目出現，會以肌肉型的體能競賽及訓練過程為主，希望能呈現選手們努力拼鬥的精神，具體拍攝內容將於近期公布。