Su-35對陣F-16

儘管俄製蘇（Su）-35戰機廣受矚目，但美國空軍退役飛行員漢普頓（Dan Hampton）卻直言，它只是看起來很讚，但其實是「垃圾」。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）16日報導，推特帳號@PStyle0ne1的推文說，漢普頓明白表示：「依我，還有多數專業戰機飛行員看來，Su-35是典型的蘇聯戰機，看起來不錯。他們有很好的塗裝，以及各式酷炫的星星。但骨子裡它卻實不是那麼好的戰機，它在航展中看來很讚，但我個人認為，它是垃圾！」

漢普頓飛行經驗豐富，曾在波斯灣、科索沃和伊拉克戰爭中服役。而他認為，烏克蘭不但要取得戰機，還要利用西方退役的傭兵飛行員。

a typical Russian machine and it looks nice. They give it a nice paint job, put all kinds of cool stars on it and all that. But deep down, it's not really that good of a plane . It looks good at air shows, but my personal opinion is that it's junk," #Ukraine #UkraineRussianWar — @PStyleOne1 (@PStyle0ne1) March 15, 2023

另一方面，美國防衛專家布萊恩（Stephen Bryen）說，由於烏克蘭飛行員接受西方戰機訓練的時間有限，因此由受過西方訓練的飛行員駕駛烏克蘭塗裝的戰機出任務是完全可能的。

事實上，這並不是第一次有分析這麼說。要是烏克蘭境內真有西方軍人，那也不意外。例如，英國國防部就證實，俄烏開戰時，有英國特種部隊在當地，同時他們也在訓練烏克蘭部隊。而後來的報導也傳出，英軍並沒有完全撤離烏克蘭，並在擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦上扮了要角。

目前看來，烏克蘭部隊似乎在烏東巴赫姆特（Bakhmut）情勢危急。但據西方專家說，「巴赫姆特淪陷」是經過烏克蘭和盟友盤算的風險。而基輔主要的目標，除了收復暫時被俄軍佔領的地區外，還在於收復克里米亞。一旦烏克蘭發動主要攻勢，在烏克蘭旗下的西方戰士和飛行員都將扮演要角。

儘管漢普頓信心滿滿，但去年在接受F-16駕駛訓練後受訪的烏克蘭飛行員維爾赫莫維奇（Dmitry Vilhelmovich）卻說，F-16的性能和生產率遠不如Su-27。而應該注意的是，Su-35雖採取了類似Su-27的設計，但性能卻遠優於Su-27。「第一天我飛了F-16，就愛上這戰機，」他說，「然而，就性能來說，它卻比Su-27差多了。」不過話說回來，這比較的標準是以俄製戰機素來聞名的機動性和近戰力來評判的。