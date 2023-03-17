繼矽谷銀行破產後，瑞士信貸又來添亂。財信傳媒董事長謝金河表示，這兩大銀行爆雷，可視為美國聯準會暴力升息的餘波盪漾，一年升了18碼，一定會有事。他坦言，瑞士中央銀行金援瑞士信貸，根本的問題還沒有解決，而德意志銀行股價不到10歐元，市值與德國經濟體規模完全不相稱，顯見歐洲銀行業經過歐債危機，體質愈來愈弱。

謝金河在臉書發文指出，瑞士信貸財務惡化，大股東沙國國營銀行表明不願再増資，造成瑞信股價大跌，再度引發金融市場危機。很多空頭大師又趁機落井下石，像「富爸爸」羅伯特．清崎一口咬定瑞士信貸一定會破產，末日博士魯比尼認為這會是雷曼兄弟的翻版。

1856年創立的瑞士信貸與瑞士銀行是瑞士兩家最具國際知名度的銀行，像楊應超等知名外資分析師都出自瑞士信貸，陶冬博士仍在職。這次在矽谷銀行破產後，因為大股東不願增資而告急。其實，瑞士信貸這些年風波頻傳，像Greensill破產事件、Archegos弊案，瑞士信貸都遭到重傷害，經營體質也愈來愈脆弱，股價已經跌到殘值。

在2000年前後，瑞士信貸股價在80瑞士法郎以上，這兩年跌到二塊多，15日跌0.54，跌幅高達24.24%，股價剩下1.7瑞郎，市值只剩67.83億，對照擁有5800億美元的資產，已經形同殭屍銀行。

謝金河認為，瑞信在這種情況下，不是大股東大力增資，就是由政府主導合併，這次是由瑞士中央銀行借款540億瑞郎，16日股價終於大漲23%，「不過根本的問題還沒有解決」。

謝金河提到從矽谷銀行到瑞士信貸，這都可以看成是美國聯準會（FED）暴力升息的餘波盪漾，一年之內，升息8次，升了18碼，這是世紀大事，一定會有事。最近Citadel私募基金創辦人Ken Griffin就痛批FED拿了一把鈍刀在做外科手術，並認為FED對抗通膨能力有限，少說點！

其實，歐洲銀行業經過歐債危機，體質愈來愈弱，像德意志銀行股價不到10歐元，市值只有200億歐元，這對照德國經濟體規模，實在很不相稱。

謝金河研判，銀行體系頻頻告急，接下來勢必限制FED升息力道，美國2月CPI 6%、PPI 4.6%，數字急降，油價大跌，創下俄烏戰爭新低，都代表通膨正在降溫的路上，危機往往醖藏轉機。